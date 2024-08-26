Şampiyonlar Ligi'ne son 7 biletin sahibi belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş maçları yarın ve 28 Ağustos Çarşamba günü oynanacak ve Devler Ligi'nde mücadele edecek son 7 takım belli olacak
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş maçları 27 Ağustos Salı ve 28 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmaların ardından bu sezon ilk kez 'lig usulüne' göre oynanacak Devler Ligi'nde mücadele edecek son 7 takım belli olacak.
Rövanş maçları programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
27 Ağustos Salı:
22.00 Galatasaray - Young Boys (İsviçre) (2-3)
22.00 Sparta Prag (Çekya) - Malmö (İsveç) (2-0)
22.00 Salzburg (Avusturya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (2-0)
28 Ağustos Çarşamba:
19.45 Karabağ (Azerbaycan) - GNK Dinamo (Hırvatistan) (0-3)
22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Midtjylland (Danimarka) (1-1)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)- Bodo/Glimt (Norveç) (1-2)
22.00 Slavia Prag (Çekya) - Lille (Fransa) (0-2)