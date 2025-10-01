Şampiyonlar Ligi'nde en çok hat-trick yapan yıldızlar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Kairat deplasmanından 5-0 galibiyetle ayrılırken, Kylian Mbappe bu maçta hat-trick yaptı. Devler Ligi tarihinde en çok hat-trick yapan yıldızlar merak edilirken, zirveyi ise Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo paylaşıyor. İşte ayrıntılar...
Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe, Kairat Almaty karşısında kaydettiği 3 golle kariyerindeki 4. Şampiyonlar Ligi hat-trick’ine ulaştı. Fransız futbolcu böylece vatandaşı Karim Benzema’yı yakalayarak listede üst sıralara tırmandı.
Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok hat-trick yapan futbolcuları listesinde zirveyi ise Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo paylaşıyor. İki efsane isim 8'er hat-tricke ulaştı.
Ancak Messi, bu başarıya daha az maçta ulaştığı için ilk sırada yer alıyor. Arjantinli yıldız, 163 maçta yaptığı sekiz hat-trick’in tamamını Barcelona formasıyla kaydetti.
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok hat-trick yapan futbolcular...
10 - Roberto Soldado - 23 maç: 3 hat-trick
9 - Neymar - 81 maç: 3 hat-trick
8 - Filippo Inzaghi - 81 maç: 3 hat-trick
7 - Luiz Adriano - 47 maç: 3 hat-trick
6 - Mario Gomez - 44 maç: 3 hat-trick
5 - Karim Benzema - 152 maç: 4 hat-trick
4 - Kylian Mbappe - 89 maç: 4 hat-trick
3 - Robert Lewandowski - 134 maç: 6 hat-trick
2 - Cristiano Ronaldo - 183 maç: 8 hat-trick
1 - Lionel Messi - 163 maç: 8 hat-trick