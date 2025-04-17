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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışına Barcelona rüzgarı! - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışına Barcelona rüzgarı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalleri öncesinde organizasyondan elenen Alman ekibi Borussia Dortmund'un Gineli futbolcusu Serhou Guirassy, gol krallığında 13 gol ile zirvede yer alıyor. Yarı finale kadar sezonun en çok gol atan takımı olan Barcelona'da Raphinha, gol krallığı yarışında 12 golle ikinci, Lewandowski de 11 golle üçüncü sırada yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:24 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:24
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        Şampiyonlar Ligi'nde goller Barça'dan!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalleri öncesinde organizasyondan elenen Alman ekibi Borussia Dortmund'un Gineli futbolcusu Serhou Guirassy, gol krallığında 13 gol ile zirvede yer alıyor.

        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında İspanya'nın Barcelona ekibine 4-0 yenilen Alman temsilcisi, rövanşta ise rakibini Guirassy'nin golleri ile 3-1 mağlup etmesine rağmen elendi.

        28 yaşındaki Gineli futbolcu, Barcelona ağlarına gönderdiği 3 golle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışında zirveye çıkmasına rağmen yarı finale çıkan Barcelona'nın 2 yıldızı, gol krallığı için yakın takibini sürdürüyor.

        GOL KRALLIĞI YARIŞINA BARCELONA RÜZGARI

        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakaları öncesinde gol krallığı yarışında Barcelona'nın 28 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Raphinha ve İspanyol ekibinin 36 yaşındaki Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'nin performansları dikkati çekiyor.

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        Yarı finale kadar sezonun en çok gol atan takımı olan Barcelona'da Raphinha, gol krallığı yarışında 12 golle ikinci, Lewandowski de 11 golle üçüncü sırada yer alıyor.

        Organizasyonda gol krallığı yarışında 2 ve 3. sıradaki Barcelonalı iki futbolcu, bu sezon toplamda 23 gol kaydetti.

        Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar attığı 37 golle sezonun en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor. İspanyol ekibini, Alman kulüpleri Borussia Dortmund ve Bayern Münih, 31'er gol ile takip ediyor.

        Yarı finalde mücadele edecek İngiliz ekibi Arsenal ve Fransız temsilcisi PSG ise ligde şimdiye kadar 30'ar gol kaydetti. Inter ise sadece 19 gol ile yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezona golcüleriyle damga vuran Barcelona, yarı finalde Inter ile karşı karşıya gelecek.

        Ligde yarı final maçları öncesinde gol krallığı yarışında olan 3 futbolcu şunlar:

        Sıra Oyuncu ve Takımı Gol
        1 Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) 13
        2 Raphinha (Barcelona) 12
        3 Robert Lewandowski (Barcelona) 11

        HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN 3 GOL, 1 ASİST

        Yarı finalde Barcelona'ya karşı mücadele edecek İtalyan ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ise organizasyonda bu sezon 3 gol, 1 asisti bulunuyor.

        Alman ekibi Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane'nin de organizasyonda bu sezon 11 golü bulunmasına rağmen takımı yarı finale çıkma başarısı göstermedi ve İngiliz futbolcunun gol kralı olma umutları sona erdi.

        Barcelona dışında yarı finalde mücadele eden diğer 3 ekipten Inter'de Lautaro Martinez 8, PSG'de Ousmane Dembele 7, Arsenal'de ise Bukayo Saka 5 gole sahip.

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