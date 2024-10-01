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        Haberler Spor Voleybol Şampiyonlar Kupası’nda Arkas Spor şampiyon! - Voleybol Haberleri

        Şampiyonlar Kupası’nda Arkas Spor şampiyon!

        2024 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Halkbank ile Arkas Spor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Arkas Spor 3-0 kazandı ve şampiyon oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 19:26 Güncelleme: 01.10.2024 - 19:26
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        Arkas Spor şampiyon!
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        2024 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda Halkbank ile Arkas Spor karşı karşıya geldi. İstanbul TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nun ev sahipliği yaptığı dev mücadelede rakibi Halkbank’ı 3-0 mağlup eden Arkas Spor şampiyon oldu.

        Karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, TVF Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mustafa Alpaslan, TVF Organizasyon ve Pazarlama Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, TVF Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı ve TVF Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay da izledi.

        BAKAN BAK'TAN TEBRİK!

        Bakan Bak, tebrik mesajında, "TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Halkbank'ı yenerek kupanın sahibi olan Arkas Spor'u kutluyorum. Şampiyonlar Kupası'nda mücadele eden Halkbank’ı da tebrik ediyor, her iki kulübümüze yeni sezonda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        SALON: TVF Burhan Felek Vestel

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        HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Tuncay Sevim

        HALKBANK: Yunus Emre, Ma’a, Kooy, Mert, Sotolo, Mirza, Volkan (L) (Sercan Yüksel, Deniz, İzzet)

        ARKAS SPOR: Burutay, Ertuğrul Gazi, Carisio, Franck, Burakhan, Grozer, Abdulsamet (L) (Gökçen, Onur)

        SETLER: 24-26, 25-27, 21-25

        SÜRE: 1 saat 31 dakika

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