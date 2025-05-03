Şampiyon Kasımpaşa U17, kupasını kaldırdı!

Son dönemde futbol akademisine yaptığı yatırım ve elde ettiği başarılarla Türk futbolunun geleceğine büyük katkıda bulunan Kasımpaşa, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Bitime 4 hafta kala Elit B Ligi’nde şampiyon olan Kasımpaşa 17 Yaş Altı Takımı, Elit A Ligi'ne yükseldi.

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Lacivert-beyazlılar ligin tamamlanmasının ardından kupasını kaldırdı.

"BU GURUR HEPİMİZİN"

Kasımpaşa Kulübü, U17'de şampiyon olan ve kupayı müzesine götüren gençler için resmi sosyal medya hesabından tebrik paylaşımı yaptı.

Yapılan açıklamada, "Genç Paşalarımız şampiyonluk kupasını kaldırdı! Sahada ter döken oyuncularımızı, onların başarısında pay sahibi olan teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyoruz! Bu gurur hepimizin!" denildi.

ŞAMPİYON U17! 🔥🏆



Genç Paşalarımız şampiyonluk kupasını kaldırdı!



Sahada ter döken oyuncularımızı, onların başarısında pay sahibi olan teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyoruz! 👏



Bu gurur hepimizin! 🙌#Kasımpaşa🔵⚪️ #SemtAşkı pic.twitter.com/TQD52RJ2L4 — Kasımpaşa (@kasimpasa) May 3, 2025