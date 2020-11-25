Sakatlık şoku! Derbide yok!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

TRT Spor'un haberine göre Tanzanyalı futbolcu Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.