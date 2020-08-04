Ağızda dağılan ve irmikli olan Şambaba diye de anılan şerbetli bir tatlıdır. Lezzetine doyamayacağınız bu tatlıyı hep birlikte yapalım.

Şam Tatlısı Malzemeler:

2 Su Bardağı Sulu Yoğurt

1 Su Bardağı Toz Şeker

500 Gram İrmik

1 Su Bardağı Un

1 Tatlı Kaşığı Karbonat

1 Paket Vanilya

Yer Fıstığı

Şerbeti İçin

4 Su Bardağı Toz Şeker

5 Su Bardağı Su

2-3 Damla Limon Suyu

Şam Tatlısı Hazırlanışı

İlk önce şerbeti hazırlayalım.

Bir tencere su ve toz şekeri koyup orta ateşte kaynatalım.

Kaynadıktan sonra 15 dakika sonra limon suyu damlatalım ve 5 dakika daha kaynatalım.

Soğuması için bir yere kaldıralım.

Karıştırma kabına yoğurdu, irmiği, unu, toz şekeri ve vanilyayı koyup karıştıralım.

Dikdörtgen bir tepsiyi yağlayalım ve tatlı hamurumuzu dökelim.

Üzerine yer fıstıklarını dizerek, 20 dakika bekletelim.

175 dereceli fırında altı ve üstü kızarana kadar pişirelim.

Piştikten sonra 5-8 dakika ılık şerbetini dökelim.

Şam Tatlısı hazır. Afiyet olsun.

Püf Noktaları:

Hamurunun yağsız olması gerekir. Eğer yağ koyarsak tatlımız şam tatlısı değil, revani olur.

Hem lezzeti hem görünümünde rol oynayan pekmezi, hamuru tepsiye dökmeden ince bir tabaka halinde sürün. Hamurun üstüne de aynı işlemi uygulayın.

Tatlının altının iyice kızarması için alüminyum veya metal tepsi kullanın.

Pişmeye yakın uzunlamasına dikdörtgen dilimlenip, tekrar fırına verilir ve pişmesi beklenir.

Şerbeti soğuk iken dökülür.

Bu tatlıyı daha lezzetli hale getirmek için üzerine tarçın veya fıstık serpebilirsiniz.

Yanına da dondurma veya kaymakla daha da leziz bir tat elde edersiniz.