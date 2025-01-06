Salt Beyoğlu'nda Tasarımcının Notu' dersleri

Salt’ın Tasarımcının Notu sergisi, 1970’lerden 1990’lara Türkiye’de grafik tasarım alanında yaşanan hızlı değişimi kitap üzerinden ele alıyor. Tasarımcının, belirleyici bir aktörü olduğu “kitap”taki eksik anlatısını kurmayı amaçlıyor.

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2 Şubat’a dek Salt Beyoğlu’nda görülebilecek sergiye, kitap ve tasarım ilişkisini farklı yönleriyle değerlendiren bir dizi açık ders eşlik ediyor. 8 Ocak Çarşamba saat 18.30’da gerçekleştirilecek 'Ne Seninle Ne Sensiz: Kitabın Geçmiş ve Geleceğine İlişkin Kişisel İzlenimler' başlıklı açık derste Esen Karol, kitabı tarihindeki farklı kırılma noktaları üzerinden ele alacak. 14 Ocak Salı saat 18.30’da Savaş Çekiç, 'Fotoğrafın Kitaplaşma Serüveni: İzlenim ve Önermelerle Fotoğrafçı-Tasarımcı Birlikteliğine Bir Bakış' başlıklı bir açık ders yapacak. Çekiç, fotoğraf temelli sanat projelerinin kitaplaşma sürecinde farklı tasarım yaklaşımlarının belirleyici rolü üzerinde duracak; fotoğrafçı-tasarımcı iş birliklerine dair deneyimlerini aktaracak.