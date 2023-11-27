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        Salon İKSV'den 'Yeni Klasikler'

        Salon İKSV'nin 'Yeni Klasikler' serisinde Hollandalı minimalist besteci ve piyanist Joep Beving ve İtalyan müzisyen ve güncel klasik müzik bestecisi Fabrizio Paterlini sahnede olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 16:45 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:45
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        Salon İKSV'den 'Yeni Klasikler'
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        Salon İKSV'nin Yeni Klasikler başlığıyla izleyiciyle buluşacak serisinde Hollandalı minimalist besteci ve piyanist Joep Beving 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde; İtalyan müzisyen ve güncel klasik müzik bestecisi Fabrizio Paterlini ise 1 ve 2 Aralık tarihlerinde Salon sahnesinde olacak. Saat 21.30’da başlayacak konserler için kapı açılış saati 21.00.

        Yeni Klasikler: Joep Beving

        28-29-30 Kasım, 21.30

        Hollandalı minimalist besteci ve piyanist Joep Beving, 2015’te ilk albümü Solipsism’i kendi kendine yayımladıktan sonra viral bir sansasyona dönüştü.

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        Müziği bugüne kadar yarım milyardan fazla dinlendi, tüm biletleri satan konserlerde ayakta alkışlandı.

        DeutscheGrammophon’dan çıkardığı Prehension ve Henosis ile birlikte hayalindeki üçlemeye ulaştı.

        Albüm isimlerinden de anlaşılacağı gibi Beving’in müziği bazı büyük felsefi soruları keşfediyor.

        Elektronik ağırlıklı üçlemesinin ardından 2022’de gelen Hermetism’de Beving, yeniden piyanosunun başına oturdu.

        “Bu albümün dinleyiciler üzerinde rahatlatıcı ve ortaklaştırıcı bir etkisi olacağını umuyorum” diyor. Albüm, dokunaklı melankoliyi bir umut teklifiyle harmanlıyor.

        Yeni Klasikler: Fabrizio Paterlini

        1-2 Aralık, 21.30

        İtalyan müzisyen ve güncel klasik müzik bestecisi Fabrizio Paterlini, 90’lardan bu yana farklı disiplinlerde üretiyor, ürettikçe de evriliyor ve gelişiyor.

        Progresif rock besteleriyle başladığı kariyeri için 2006 bir dönüm noktası oldu. Kendi ismini verdiği plak şirketiyle 2007’de ilk solo piyano albümü Viaggi in aeromobile’yi yayımladı.

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        2013’te gelen Now’la birlikte elektronik altyapıları kucaklamaya başladı. Onu takip eden The Art of Piano ise “gerçek bir piyano şaheseri” olarak tanımlandı. 2017 çıkışlı albümü Secret Book’la formülü bir kez daha değiştirdi.

        Yaylılar, piyano ve elektronik altyapıların birlikteliği, şimdiye kadarki en karmaşık Fabrizio Paterlini albümüne hayat verdi.

        2018’de solo piyanoya dönüşünü müjdeleyen Winter Stories’i bizlerle buluşturdu, ardından peş peşe Transitions üçlemesini tamamladı.

        Salon’da daha önce iki kez solo piyanoyla beş yıldızlı müzik ziyafetleri sunan İtalyan piyanist, bu sefer yenilediği repertuvarını bir yaylılar üçlüsü eşliğinde çalacak.

        *Fotoğraf: AA

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        #Salon İKSV
        #Yeni Klasikler
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