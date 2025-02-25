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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sallai'den şampiyonluk mesajı! - Galatasaray Haberleri

        Sallai'den şampiyonluk mesajı!

        Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak puan farkını koruyan Galatasaray'da Roland Sallai, sosyal medya hesabından şampiyonluk mesajı verdi.

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        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 15:39 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:39
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        Sallai'den şampiyonluk mesajı!
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        Galatasaray'da Roland Sallai, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Macar futbolcu paylaşımında şampiyonluk mesajı verdi.

        Sallai, paylaşımında, "Sahada her şeyimizi verdik, son düdüğe kadar yürekten ve tutkuyla mücadele ettik. Yolculuk devam ediyor ve biz her zamankinden daha güçlü bir şekilde bir aradayız! Tek takım ve tek hedef! Hedef 25!" ifadelerini kullandı.

        Sallai'nin bu paylaşımı, Galatasaray taraftarından büyük ilgi gördü.

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