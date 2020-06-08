Salgın günlerinin duyguları

Kovid-19 salgın sürecinde bir ilke imza atıldı. Okurlarından salgın günlerinde neler yaşadıklarını ve hissettiklerini yazmalarını isteyen Elma Yayın Evi, bu metinleri, 'Salgın Günleri Hikâyeleri' adlı kitapta bir araya getirdi. Yayın evinin yönetmeni İpek Arman'ın editörlüğünü üstlendiği kitapta iki yüze yakın günlük ve öykü yer alıyor. Rakamların, araştırmaların, tıbbi verilerin ötesinde bir 'Duygu Arşivi' yapmak ve geleceğe ışık bırakmak için hazırlanan 'Salgın Günleri Hikâyeleri', önce beynimize sonra dilimize yerleşen korona, karantina, sosyal izolasyon, sosyal mesafe gibi konulara çok daha geniş bir perspektiften bakmamızı sağlıyor.

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