"Saldırının olduğu alandan 3 köpek aldık"

Fatih Belediyesi, Özçelik'in Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyaretten dönerken köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği yerdeki sahipsiz köpekleri toplamak için çalışma başlattı.

AA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde Özçelik'in hayatını kaybettiği otluk alana gelen Fatih Belediyesi Veteriner Hizmetlerine bağlı ekipler ile zabıtalar, söz konusu alanın özel mülk olması nedeniyle savcılıktan izin alarak çalışma yaptı.

Köpeklerin bir akrabalarının çocuğuna da saldırdığını kaydeden Deli, "Şu anda yatıyor, her tarafını parçalamışlar. Bu çocuğa da saldırmışlar, belediyenin temizlik işçileri sabah bulmuş. Köpekler başında bekliyormuş. Temizlik işçileri çocuğu köpeklerin elinden almış. Biz buralarda oturuyoruz, korkumuzdan geçemez olduk. Hayvanseverler gelsin o zaman bu hayvanlara sahip çıksınlar. İnsanları telef ettiler." diye konuştu.

TURAN'DAN HABERTÜRK'E AÇIKLAMALAR

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da Habertürk'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Fatih'te kara surları bölgesinde sur dibinde İBB'ye ait buz pisti var. Onun yanında özel mülkiyette bir arazi var. Olay burada oluyor. Konu emniyete intikal etti. Bu olay sabaha karşı yaşanıyor. Hayatını kaybeden kişi birkaç kez bu bölgeye giriş çıkış yapmış. Biz İstanbul'da 39 ilçe arasında İBB dışında en büyük hayvan barınağına sahip olan ilçeyiz. Şu anda Fatih Hayvan Barınağı'nda 1350 köpeği misafir ediyoruz. Yeni yasaya göre sokaktan aldığımız hayvanlar artık barınağa girdikten sonra sahiplenilmeden çıkma şansları yok. Önceden böyle değildi. Yasa çıktıktan sonra da 150'ye yakın hayvanı da barınağa getirdik. Barınağa getirdikten sonra dışarı çıkma şansı olmadığı için barınağın da kapasitesi doluyor şu anda. Bu olayda da özel mülkiyet alanı var biz sabah saatlerinde savcılığın da izniyle bu alana girdik. Biz buradan 3 tane köpek aldık. Üzücü bir hadise."

Belediyeden yapılan açıklamada ayrıca şu bilgiler verildi: Saat 04.00 civarı gerçekleşen üzücü olay Silivrikapı Mahallesi Hisaraltı 1.Caddesi İBB Silivrikapı Olimpik Buz Pisti'ne bitişik , etrafı çitlerle çevrili özel mülk alanında vuku bulmuştur. Gerçekleşen olayın akabinde motosikletli bir vatandaş Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelimize bilgi vermiş, çalışanlarımız olay yerine intikal ederek vakit kaybetmeksizin 112 Acil Servis üzerinden ambulans çağırarak emniyete ihbarda bulunmuştur. Emniyet birimlerine intikal eden olayda ekiplerimiz de ilk andan itibaren olayın yakın takipçisi olmuştur. Fatih Belediyesi veteriner hizmetleri ekipleri savcılık kararı sonrası alandaki sahipsiz köpekleri sakinleştirici iğneyle topladı. Köpekler Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağında müşahede ve karantinaya alındı.

19 Ağustos 2024 tarihinde sabah saat 04.00 civarında özel mülkiyet alanında meydana gelen elim olay sonucunda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayhan Özçelik’e Allah’tan rahmet diliyorum.



Olayın özel mülkiyet sınırları içerisinde sabahın erken saatlerinde gerçekleşmiş olması… pic.twitter.com/cJOLDYZJMp — M. Ergün TURAN (@MErgun_Turan) August 20, 2024

Fatih'imiz genelinde 2024 yılında;

3877 sokak hayvanına veteriner hizmeti verdik, 1274'üne mikroçip ve küpeleme yaparak kayıt altına aldık.

1466 sokak hayvanına kısırlaştırma, 890 kuduz aşısı, 11.103 adet parazitlere karşı koruyucu aşılama yaptık.

Yerinde müdahale uygulamalarımız ile 4305 sokak hayvanına sahada anlık sağlık hizmeti verdik.

Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'mizde muayene tedavi sürecinde 36.997 uygulama yaptık.

Yedikule Hayvan Barınağı'mızda 223 yasaklı ırk köpeğimizin bakımını sağlıyoruz.

Fotoğraflar: İHA