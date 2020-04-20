20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Salda Gölü nerede? sorusu son dönemde yaşanan tartışmaların ardından gündeme geldi. Burdur'daki Salda Gölü'nde yüklenici firmaya ait iş makinesi ve kamyonların beyaz kuma zarar vermesinin ardından geriye iş makinelerinin kazdığı derin çukur ve lastik izleri kaldı. Kazının ardından alanda 1 metrelik kot farkı oluştu. Bölgedeki içler acısı görüntü de havadan görüntülendi. Tartışmalar devam ederken son olarak dün akşam Salda Gölü'nün bulunduğu Yeşilova ilçe Belediye Başkanı ve eşi evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı. Çiftin sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İşte salda Gölü'ne dair bilgiler...
SALDA GÖLÜ NEREDE?
Salda Gölü, Burdur’un Yeşilova ilçesinin kuzey batısında, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyonal ovalarla çevrili hafif tuzlu tektonik bir göldür.
Salda gölü Burdur’a 56 km, Denizli’ye 96 km, Antalya’ya 159 km mesafededir. Özel araçlarıyla seyahat edecek olanlar Burdur-Yeşilova güzergahına devam ederek Salda Gölü’ne ulaşabilirler. Antalya’dan gelecek olanlar Korkuteli ve Karamanlı’yı takip etmelidir. Toplu taşıtlarla seyahat edecek olanlar için Burdur ve Antalya’dan düzenli seferler bulunmaktadır.
SALDA GÖLÜ'NÜN ÖZELLİKLERİ NELER?
Dünyada mars özelliği taşıyan iki yerden birisi
Salda Gölü’nde dört yıldır araştırma yapan, İskoçya’nın Glasgow Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mike Russel dünya üzerinde, Mars’ın yüzey özelliklerini taşıyan iki yer bulunduğunu, bunlardan birisinin Kanada’nın kuzey bölgesinde, diğerinin de Salda Gölü’nde olduğunu kaydetti. Gölde bulunan magnezyum yüklü beyaz kayaların Mars’ta da bulunduğunu anlatan Prof. Russel, bu durumun Mars’taki bölgenin de eskiden deniz ya da göl olabileceğini ve burada da güneş enerjisi ile kimyasal moleküllerin birleşmesiyle hayatın başlayabileceğini gösterdiğini iddia etti.
Türkiye'nin en derin gölü: Salda
Salda Gölü, derinlik bakımından Türkiye’nin en derin tatlı su gölü konumunda. Salda Gölü’nün ölçülebilen derinliği 185 metre.
Dünyanın üçüncü derin gölü olan Salda, Burdur’un Yeşilova ilçesi sınırlarında yer alıyor. İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta gölün plajında yüzülebiliyor. Salda Gölü’nün denizden yüksekliği (rakım) 1193 metre. 44 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan gölün binlerce yıl önce jeolojik bir çökme ile meydana geldiği tahmin ediliyor. Yuvarlak bir yapıya sahip olan gölde büyük sazan balıkları yaşıyor. Salda Gölü ve çevresi 1989 yılından beri birinci derece doğal sit alanı olarak korunuyor. Son 20 yıldır, göl seviyesinde 3-4 metreyi bulan bir çekilme olmuş ve çekilme hala devam etmektedir.
Hastalıklar için şifalı sular
Salda Gölü’nde yapılan araştırmalarda uzmanlar, göl suyunun sivilce ve mantar gibi bazı cilt hastalıklarına karşı etkili olduğunu dile getiriyorlar. Gölün toprak yapısının sahip olduğu mineraller sayesinde hastalıklardan da kurtulabilirsiniz.
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