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Muğla'da salça kazanına düşen bebek tedavi gördüğü hastanede öldü

Muğla'da kahreden bir olay meydana geldi. Kentin Fethiye ilçesinde salça kazanına düşen ve vücudunda yanık oluşan 2 yaşındaki bebek 21 gün sonra yaşamını yitirdi

Giriş: 27.06.2023 - 17:36 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla'da salça kazanına düşen bebek hayata tutunamadı! - En son haberler
AA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde salça kazanına düşmesi sonucu vücudunda yanık oluşan 2 yaşındaki bebek, 21 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre Çatalarık Mahallesi'nde, 6 Haziran'da salça kazanına düşen Ö.M.A, İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde yapılan tedaviye rağmen kurtarılamadı. Ö.M.A'nın yarın Fethiye'de defnedileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İlçede 6 Haziran'da ailesi salça kaynatırken kazana düşen ve vücudunda 2. derece yanık oluştuğu belirlenen bebek, ilk müdahalesinin ardından ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilmişti.

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