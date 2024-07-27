Salahsun Hekimoğlu kimdir? Salahsun Hekimoğlu kaç yaşında neden öldü, hastalığı neydi?

SALAHSUN HEKİMOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

"Payitaht Abdülhamid", "Diriliş: Ertuğrul", "Kurtlar Vadisi", "Arka Sokaklar ve "Kavak Yelleri"nin arasında olduğu birçok popüler dizide rol alan Hekimoğlu’nun ölüm sebebi henüz öğrenilemezken acı haberi Oyuncular Sendikası duyurdu.

Yapılan açıklamada; "Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi.