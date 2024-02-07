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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Şakşakçılar' Atlas 1948 sahnesinde

        'Şakşakçılar' Atlas 1948 sahnesinde

        Fransız yazar Fred Radix'nin kaleme aldığı, Çağlar Çorumlu'nun hem yönetip hem de başrolünü üstlendiği 'Şakşakçılar' adlı oyun 22 Şubat'ta Atlas 1948'de seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 00:11 Güncelleme: 07.02.2024 - 00:11
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        'Şakşakçılar' Atlas 1948 sahnesinde
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        Film festivalleri ve vizyon filmlerinin yanı sıra konserler ve sahne performanslarının da vazgeçilmez salonu Atlas 1948, merakla beklenen tiyatro oyunlarına da ev sahipliği yapıyor. Sevilen oyuncu Çağlar Çorumlu’nun yönetip, başrolünde olduğu “Şakşakçılar” da Atlas 1948 Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

        Gülce Ünlü’nün çevirisi, Emrah Eren’in proje danışmanlığıyla TiyatrOPS tarafından sahnelenen Şakşakçılar, Fransız yazar Fred Radix tarafından kaleme alındı. Erkan Baylav ve Albina Özden’in de oyuncular arasında yer aldığı oyun 1895 yılında geçiyor.

        Oyunda; Paris tiyatrolarının, seyirci arasına karışarak doğru zamanda alkışlatmakla görevli şakşakçılar sayesinde başarı kazandığı yıllar anlatılıyor. Oyun, 22 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de Atlas 1948 Sahnesi’nde izleyicileriyle buluşacak.

        Şakşakçılar:

        Ünlü Şakşakçı Şefi Auguste Levasseur; “Balık Kartalı’nın Serüveni” adlı müzikal trajedinin açılış gecesine iki saat kala şakşakçı ekibi tarafından terk edilir. Yardımcısı Dugommier’nin sağdan soldan bulduğu acemi şakşakçılar ile beş perdelik, kırk sahne değişiminden oluşan büyük yapımın prömiyerine iki saat kala prova yapmak zorunda kalırlar. Dugommier’nin müzisyen kız kardeşi Fauvette’in de katılmasıyla şenlenen bu canhıraş provayla akşamki temsilin alkış düzenini kurtarma telaşı içindedirler. Sahnedeki üç kişinin akşamki büyük yapımı şakşakçılara her halükarda izletme gayretiyle düştükleri komik haller, seyircinin de katılımıyla müzik ve mizah dolu bir serüvene dönüşüyor. “Ne derler bilirsiniz; imkânsız bizim lügatımızda yoktur."

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        #Atlas 1948 Sineması
        #Şakşakçılar
        #Çağlar Çorumlu
        #tiyatro
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