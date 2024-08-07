Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Tümosan Konyaspor
        KON
        0
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Sivasspor
        SVS
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Sakaryaspor'dan transfer yasağı açıklaması! - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor'dan transfer yasağı açıklaması!

        Transfer yasağı olan Sakaryaspor, gerekli maddi kaynağın sağlanarak yasağın kaldırıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 17:32 Güncelleme: 07.08.2024 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor'dan transfer yasağı açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024-25 sezonu öncesinde transfer yasağı bulunan Sakaryaspor’da gerekli maddi kaynak bulunarak yasak resmen kaldırıldı. Yeşil-siyahlı takım yasağın kalktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

        Paylaşımda, “Sakaryaspor Kulübü olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız transfer yasağının kaldırılması konusunu neticelendirmiş bulunmaktayız. Transfer yasağının kaldırılması için gerekli tüm maddi kaynakları sağladık. TFF ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yasağımız resmen kaldırıldı. Bu süreçte yoğun çaba sarf eden başta kulüp başkanımız Gökhan İn ve tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni sezon öncesi kadromuzu güçlendirmek adına yaptığımız transferlerin lisans işlemleri tamamlanmış olup, futbolcularımızın lisansları çıkartılmıştır. Taraftarlarımızın da büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla beklediği yeni transferlerimizin takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kontrole gitti, 10 günde üç kalp ameliyatı olup can verdi: İş insanının ölümüne soruşturma
        Kontrole gitti, 10 günde üç kalp ameliyatı olup can verdi: İş insanının ölümüne soruşturma
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        Türkiye, İsrail'e karşı soykırım davasında başvurusunu sundu
        Türkiye, İsrail'e karşı soykırım davasında başvurusunu sundu
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        Dengesini kaybedip tekneden denize düştü!
        Dengesini kaybedip tekneden denize düştü!
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Eski nişanlı dehşeti: Genç Elif'in sol bacağı kesilecek
        Eski nişanlı dehşeti: Genç Elif'in sol bacağı kesilecek
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Habertürk Anasayfa