Sakarya merkezli " ByLock" operasyonunda 3 şüpheli yakalandı



Sakarya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sakarya, Ankara ve Nevşehir'de düzenlenen operasyonda "ByLock" kullandığı öne sürülen 2'si kadın 3 şüpheli yakalandı.

Sakarya'da gözaltına alınan ve emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği, Nevşehir ve Ankara'da yakalanan 2 zanlının kente getirileceği öğrenildi.