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Sakarya iftar vakti ve sahur saati kaçta? 2023 Sakarya İmsakiye ile Sakarya iftar vakti ve teravih namaz vakitleri!

2023 Sakarya İmsakiye ile Sakarya iftar vakti, sahur saati ve teravih namaz vakitleri!

Sakarya iftar vakti ve sahur saatleri Ramazan ayının başlamasıyla beraber gündeme geldi. On bir ayın sultanı Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getirecek Müslümanlar için Sakarya İmsakiye ile Sakarya iftar saati, imsak vakti ve teravih namaz vakitlerini haberimizde bir araya getirdik. İşte 2023 Sakarya Ramazan İmsakiyesi...

Giriş: 24.03.2023 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ramazan ayı, 23 Mart 2023 Perşembe günü itibarıyla İslam alemi tarafından coşku ile karşılandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi ile Sakarya iftar vakti, sahur saati ve teravih namazı vakitleri belli oldu. İşte 2023 Sakarya İmsakiyesi ile iftar saati ve imsak vakitleri...

    SAKARYA İMSAKİYE 2023 İÇİN TIKLAYINIZ  

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  • 2023 SAKARYA İMSAKİYESİ İLE SAKARYA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

    2. Gün | 24 Mart 2023 Cuma

    Sahur Saati (İmsak): 05:24

    İftar Vakti (Akşam): 19:21

    Teravih Namazı (Yatsı): 20:40

    3. Gün | 25 Mart 2023 Cumartesi

    Sahur Saati (İmsak): 05:22

    İftar Vakti (Akşam): 19:22

    Teravih Namazı (Yatsı): 20:42

    4. Gün | 26 Mart 2023 Pazar

    Sahur Saati (İmsak): 05:20

    İftar Vakti (Akşam): 19:23

    Teravih Namazı (Yatsı): 20:43

    5. Gün | 27 Mart 2023 Pazartesi

    Sahur Saati (İmsak): 05:18

    İftar Vakti (Akşam): 19:24

    Teravih Namazı (Yatsı): 20:44

    6. Gün | 28 Mart 2023 Salı

    Sahur Saati (İmsak): 05:16

    İftar Vakti (Akşam): 19:25

    Teravih Namazı (Yatsı): 20:45

  • 2023 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

    2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 kimi zaman da 30 gün süremektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.

  • RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 

    20 Nisan Perşembe Arife günü

    21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

    22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

    23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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