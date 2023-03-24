2023 SAKARYA İMSAKİYESİ İLE SAKARYA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ
2. Gün | 24 Mart 2023 Cuma
Sahur Saati (İmsak): 05:24
İftar Vakti (Akşam): 19:21
Teravih Namazı (Yatsı): 20:40
3. Gün | 25 Mart 2023 Cumartesi
Sahur Saati (İmsak): 05:22
İftar Vakti (Akşam): 19:22
Teravih Namazı (Yatsı): 20:42
4. Gün | 26 Mart 2023 Pazar
Sahur Saati (İmsak): 05:20
İftar Vakti (Akşam): 19:23
Teravih Namazı (Yatsı): 20:43
5. Gün | 27 Mart 2023 Pazartesi
Sahur Saati (İmsak): 05:18
İftar Vakti (Akşam): 19:24
Teravih Namazı (Yatsı): 20:44
6. Gün | 28 Mart 2023 Salı
Sahur Saati (İmsak): 05:16
İftar Vakti (Akşam): 19:25
Teravih Namazı (Yatsı): 20:45