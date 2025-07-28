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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da traktör devrildi: 10 yaralı | Son dakika haberleri

        Sakarya'da traktör devrildi: 10 yaralı

        Sakarya Geyve'de sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 01:09 Güncelleme: 28.07.2025 - 01:09
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        Sakarya'da traktör devrildi: 10 yaralı
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        Belpınar Mahallesi'nde, M.G. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen römorklu traktör, kontrolden çıkarak yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; kazada, sürücünün yanı sıra traktör ve römorkta bulunan aynı aileden O.G, Ç.G, M.G, Y.G, A.G, U.G, Z.G, E.G. ile ismi öğrenilemeyen 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

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