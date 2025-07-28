Sakarya'da traktör devrildi: 10 yaralı

Belpınar Mahallesi'nde, M.G. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen römorklu traktör, kontrolden çıkarak yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; kazada, sürücünün yanı sıra traktör ve römorkta bulunan aynı aileden O.G, Ç.G, M.G, Y.G, A.G, U.G, Z.G, E.G. ile ismi öğrenilemeyen 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

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Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.