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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da sahte alkol operasyonu | Son dakika haberleri

        Sakarya'da sahte alkol üreten kişi yakalandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahte alkol üreten şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:30 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:30
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        Sakarya'da sahte alkol operasyonu
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        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Karasu ilçesinde düzenlenen operasyonda, ürettiği sahte içkileri piyasaya süreceği öğrenilen G.K.'nin (59) ikametgahında yapılan aramada, 60 litre kaçak-sahte alkol, 55 litre etil alkol, 150 mililitre malt aroması, 1 alkol ölçüm çubuğu ele geçirildi.

        Ekiplerce gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

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        #sahte alkol
        #sakarya haberleri
        #Son dakika haberler
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