Sakarya'da sahte alkol operasyonu

Sakarya'da sahte alkol üreten kişi yakalandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahte alkol üreten şüpheli gözaltına alındı
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Karasu ilçesinde düzenlenen operasyonda, ürettiği sahte içkileri piyasaya süreceği öğrenilen G.K.'nin (59) ikametgahında yapılan aramada, 60 litre kaçak-sahte alkol, 55 litre etil alkol, 150 mililitre malt aroması, 1 alkol ölçüm çubuğu ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.