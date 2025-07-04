ABD Başkanı Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız

UFC nedir?

UFC (Ultimate Fighting Championship), karma dövüş sanatlarının (MMA) en prestijli organizasyonudur. 1993 yılında kurulan UFC, dünyanın dört bir yanından gelen dövüşçülerin farklı dövüş disiplinlerini kullanarak mücadele ettiği en üst düzey platform. Merkezi ise ABD'nin Las Vegas, Nevada kentinde.

UFC Octagon: UFC dövüşlerinin gerçekleştiği yer olan Octagon, 9 metre çapında ve sekizgen bir yapıya sahip bir arena. Bu alan, dövüşçülerin hem hareket kabiliyetini sağlarken hem de güvenli bir ortamda dövüşmelerini mümkün kılar.