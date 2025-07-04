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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı geldi - İş-Yaşam Haberleri

        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı resmen geldi

        Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) dün açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildiğini duyurmuştu. Herhangi bir değişiklik de yapılmamasıyla zamlı fiyatlar resmen yansımış oldu. Yeni düzenlemeye göre benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL, LPG'ye ise 97 kuruş zam yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 08:15 Güncelleme: 04.07.2025 - 08:15
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        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün merakla beklenen haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

        Aylık bazda TÜFE yüzde 1,37, Yİ-ÜFE yüzde 2,46 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,67, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,05 oldu. Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre yüzde 15,71, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 24,45 olarak belirlendi.

        Gelir İdaresi Başkanlığı da (GİB) dün açıklanan Yİ-ÜFE'ye bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin ÖTV tutarlarında güncelleme yapıldığını bildirdi. Buna göre verilerinin açıklanması ve GİB'in duyurusu ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece akaryakıta da ÖTV zammı gelmesi bekleniyordu.

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        Konuya ilişkin Resmi Gazete'de bir duyuru da olmamasıyla birlikte benzine 2,26, motorine 2,12 TL, LPG'ye ise 97 kuruş zam geldi.

        Buna göre güncel akaryakıt fiyatları ise Cuma itibarıyla şu şekilde oldu:

        4 TEMMUZ 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

        Benzin litre fiyatı: 51.19 TL

        Motorin litre fiyatı: 52.36 TL

        LPG litre fiyatı: 26.06 TL

        ANKARA

        Benzin litre fiyatı: 51.87 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.22 TL

        LPG litre fiyatı: 25.96 TL

        İZMİR

        Benzin litre fiyatı: 52.19 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.55 TL

        LPG litre fiyatı: 25.91 TL

        BURSA

        Benzin litre fiyatı: 51.99 TL

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        Motorin litre fiyatı: 53.18 TL

        LPG litre fiyatı: 25.46 TL

        ADANA

        Benzin litre fiyatı: 52.73 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.08 TL

        LPG litre fiyatı: 25.96 TL

        DİYARBAKIR

        Benzin litre fiyatı: 53.18 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.57 TL

        LPG litre fiyatı: 26.11 TL

        TRABZON

        Benzin litre fiyatı: 52.65 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.99 TL

        LPG litre fiyatı: 26.26 TL

        ANTALYA

        Benzin litre fiyatı: 53.02 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.35 TL

        LPG litre fiyatı: 26.16 TL

        HAKKARİ

        Benzin litre fiyatı: 53.33 TL

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        Motorin litre fiyatı: 54.72 TL

        LPG litre fiyatı: 26.62 TL

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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