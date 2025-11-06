Habertürk
        Sakarya'da polis-şüpheli kovalamacası: 3 gözaltı

        Sakarya'da narkotik polisinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonucu yakalandı. Polis ekipleri, araçtan inerek kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı

        Giriş: 06.11.2025 - 02:50 Güncelleme: 06.11.2025 - 02:50
        Sakarya'da polis-şüpheli kovalamacası: 3 gözaltı
        Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi mevkisinde takip ettikleri aracı durdurmak istedi.

        AA'nın haberine göre; şüpheliler, "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçmaya başladı. Araç, kovalamaca sonucu Adapazarı ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde durduruldu.

        Polis, araçtan inerek yaya kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi yakaladı. Öte yandan araç, arama ve inceleme yapılmak üzere emniyete çekildi.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

