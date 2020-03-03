AA

Alınan bilgiye göre, Ahmet O'nun kullandığı 54 S 0615 plakalı okul servisi, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Ayşe K. idaresindeki 54 BS 957 otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ayşe K. ve çocuğu ile servis şoförü ve araçta bulunan 3 çocuk yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.