Sakarya'da nisan ayında kar sürprizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı soğuk hava uyarıları Sakarya'da etkisini gösterdi. Şehir merkezinde 6-7 derecelere kadar düşen hava sıcaklıklarında yağış etkili olurken, Sakarya'nın bazı yüksek noktalarında ise kar yağdı.

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DHA'nın haberine göre; Akyazı ve Pamukova ilçelerinin yüksek kesimleri, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Akyazı'nın Keramali, Acella, Çiğdem, Yörükyeri yaylalarında ve Pamukova'nın Eskiyayla Mahallesi'nde de kar yağışı etkisini gösterdi.