Sakarya'da inşaat kazısında ceset bulundu

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Karasu'nun Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi Toki Konutları yanındaki bir inşaat kazısı sırasında kepçe operatörü bir cisim fark etti.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI HALDE BULUNDU Kepçeden inip bakınca ceset olduğunu gören operatör, durumu polise bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinde bir kadına ait olduğu tahmin edilen cesedin, elleri ve ayaklarının bağlı olduğu öğrenildi.

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