Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da inşaat kazısında ceset bulundu

        Sakarya'da inşaat kazısında ceset bulundu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir inşaat kazısı sırasında ceset bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinde bir kadına ait olduğu tahmin edilen cesedin, elleri ve ayaklarının bağlı olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:21 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnşaat kazısında ceset bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Karasu'nun Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi Toki Konutları yanındaki bir inşaat kazısı sırasında kepçe operatörü bir cisim fark etti.

        ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI HALDE BULUNDU

        Kepçeden inip bakınca ceset olduğunu gören operatör, durumu polise bildirdi.

        Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinde bir kadına ait olduğu tahmin edilen cesedin, elleri ve ayaklarının bağlı olduğu öğrenildi.

        Ceset, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

        Suçluları en çok ne ele veriyor? 5 yılda 2 bin 862 suçlu böyle tespit edildi
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #sakarya
        #ceset
        #inşaat
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Otele 4 ayrı zamanda kurşun yağdırdı!
        Otele 4 ayrı zamanda kurşun yağdırdı!
        9 kişinin ölmüştü! Kaza değil göz göre göre cinayet!
        9 kişinin ölmüştü! Kaza değil göz göre göre cinayet!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Korkunç! İddianame açıklandı
        "Partiyi mahvettiler!"
        "Partiyi mahvettiler!"
        Korhan Berzeg'in babasının mezarı taşındı
        Korhan Berzeg'in babasının mezarı taşındı
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu
        Habertürk Anasayfa