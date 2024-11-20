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        Haberler Spor Diğer Bisiklet Sakarya Büyükşehir Belediyesi MTB Team geliyor - Diğer Haberleri

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi MTB Team geliyor

        Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2025 yılında uluslararası pelotonda ülkemizi temsil edecek takımları açıkladı. Buna göre yol bisikleti yarışlarında uzun süredir görmeye alıştığımız bisiklet şehri Sakarya'nın takımı önümüzdeki sezon pro pelotonda yer almayacak. Ancak bu, takımın bisiklet sporundan vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Takım, önümüzdeki sezondan itibaren dağ bisikleti ve BMX için hedef büyüttü…

        Giriş: 20.11.2024 - 15:57 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:43
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        Sakarya 'yol'dan çıktı
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        Yoldan çıkmak deyimi pek olumlu bir anlam içermese de spor söz konusu olduğunda asfalttın dışındaki rotalara gidileceğini anlayabiliriz. Bu da başka heyecanların yaşanacağını ifade eder. Tıpkı Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklet takımının birazdan ayrıntılarını vereceğimiz kararı gibi…

        Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2025 yılında uluslararası pelotonda ülkemizi temsil edecek takımları açıkladı. Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediye Spor (Beykoz Belediyespor geçen sezon sonuna doğru İBB bünyesine geçmişti), Konya Büyükşehir Belediye Spor ve Spor Toto Cycling Team önümüzdeki sezon da yarışlarda boy gösterecek. Sakarya’yı bu listede görememek şaşırtıcı oldu. Çünkü bir bisiklet şehri olan Sakarya, uzun süredir pro pelotonda boy gösteriyor, sporcuları olimpiyat ve dünya şampiyonalarında ay yıldızlı formayı terletiyordu. Böylesine bir çaba heba mı ediliyordu?

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        Sakarya Büyükşehir Belediyesince ya da bisiklet takımının sosyal medya hesaplarında da bir açıklama göremeyince bilgi almak üzere ulaştığımız takımın menajeri Aziz Sırnaç, bisiklet sporundan vazgeçilmesinin söz konusu olmadığını belirttikten sonra aldıkları yeni kararın detaylarını anlatmaya başladı. “Sakarya, dağ bisikleti ve BMX’te dünya çapında şehir olma yolunda” diyen Sırnaç, yol bisikletinde yapmadıkları başvuruyu MTB’de (mountain bike) yani dağ bisikleti takımları için yaptıklarını söyledi. Türkiye’ye dünya ve Avrupa şampiyonalarını getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Sırnaç, takımın bütçesinde de bir küçülmenin söz konusu olmadığını aktardı.

        Geçen sezon dağ bisikletinde “Eliminator World Cup” yarı finalinde elendiklerini, yeni sezonda 7 aşamalı seride final hedeflediklerini söyleyen Sırnaç, böylece madalyanın da yolunun açılacağını vurguladı. “50 sporcuyu uluslararası yarışlarda mücadele ettirecek proje yürütüyoruz” diyen Sırnaç, “Türk sporcu üreten bir fabrika kuruyoruz” diyerek altyapıya verdikleri önemin altını çizdi. Sözleşme aşamasında oldukları sporcuların ismini vermekten kaçınan Sırnaç, Türkiye’nin en iyi sporcuları ile mücadele edeceklerini belirtti.

        Türkiye’yi dağ bisikleti disiplininde olimpiyatlarda (2008 Pekin) temsil eden tek isim Bilal Akgül’ün de ekipte yer alacağını aktaran Sırnaç, BMX disiplininde uluslararası bir koç ile anlaştıklarını ve bu disiplinin de Sakarya’da gelişeceğini söyledi.

        Sırnaç’ın aktardıklarından takımın adının yeni sezonda Sakarya Büyükşehir Belediyesi MTB Team olacağını, yol bisikleti disiplininde pro pelotonda yer almasa da altyapıda çalışmaların süreceğini de öğreniyoruz.

        Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60’ncı yılına girerken ve ikinci senesinde 2.1 kategorisine yükselen Tour of İstanbul gibi etaplı yarışlarla yol bisikletinde aşama kaydeden Türkiye’de bisiklet sporunun diğer disiplinlerinde de yeni adımlar bekleniyor.

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