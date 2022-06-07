Şair Mevlana İdris Zengin vefat etti

Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Zengin, bir süredir Kahramanmaraş’taki bir hastanede tedavi görüyordu.

Zengin, bir süre önce geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MESAİ ARKADAŞIM, DEĞERLİ YAZAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden yazar ve şair Mevlana İdris Zengin ile ilgili bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun…" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: MEKANI CENNET OLSUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sosyal medya hesabı Twitter'den yayınladığı mesajında, "Edebiyat dünyamızın kıymetli ismi, yazar ve şair Mevlana İdris Zengin’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.