Burdur merkez Necatibey Mahallesi'nde oturan Saim Nas'tan (85) haber alamayan yakınları, komşularından yardım istedi.

YANGIN İHBARIYLA İTFAİYE GELDİ

DHA'daki habere göre komşuların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, evde yangın olduğunun ihbar edilmesiyle tedbir amaçlı itfaiye ekipleri de yönlendirildi.