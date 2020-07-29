Sahte Kabadayı oyuncuları kimler? Sahte Kabadayı filmi konusu nedir? Soruları izleyenler tarafından merak konusu oldu. 1976 yapımı Türk filmi olan Sahte Kabadayı hakkında detaylar haberimizde....
SAHTE KABADAYI OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - Kemal
Kazım Kartal - Muhtar
Yavuz Selekman - Hamdi
Mümtaz Ener - Avukat
Hasan Ceylan - Dikiştutmaz Sabri
Ekrem Gökkaya - Kiralık katil
Hakkı Kıvanç - Hayri
İbrahim Kurt - Kulaksız İbo
Baki Tamer - Komiser Yılmaz
Yüksel Gözen -
Ata Saka -
Kenan Karagöz - Sadık
Ferhat Ünal -
Hasan Bayraktar -
Coşkun Göğen - Şişçi Coşkun
Celal Yonat -
Yusuf Sezer - Sadi
Yusuf Çağatay -
Muzaffer Civan -
Cevdet Balıkçı -
Erdoğan Seren - Muhtar'ın adamı
Yaşar Güçlü -
Niyazi Gökdere -
Yılmaz Kurt - Muhtar'ın adamı
Yadigar Ejder - Sabri'nin adamı
Abidin Görsev -Sabri'nin nasırını tedavi eden zühtü
Mustafa Yavuz - Arnavut
Osman Han - Susta Kazım'ı sandalye ile bayıltan adam
Cevdet Özalaş - Kiralık katil
Yusuf Çetin - Kiralık katil
Yaşar Şener - Bombacı
Suna Selen - Şarkıcı
Mehmet Ali Güngör - Susta Kâzım
SAHTE KABADAYI FİLMİ KONUSU
Mafya babasının oğlu olan Kemal, babasından habersiz tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herkese kafa tutmaktadır. Babasının bir iş görüşmesi sırasında Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine babasının mirası bölünür. Babasının sağ kolu olan avukat, Kemal'e ulaşarak durumu anlatır. Avukat sayesinde babasının mirasını geri almak için İstanbul'un en namlı kabadayılarının mekanını tek tek ziyaret eder ve Baba'nın oğlu Kemal diye nam salmaya başlar. Muhtar'ın babasının katili olduğundan habersiz yanında gezdirir. Muhtar her seferinde onu tuzağa düşürmek için planlar kurmaya başlar lakin Kemal saflığı ve şapşallığı yüzünden her zaman tuzaklardan kurtulmayı başarır ve olaylar gelişir.
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