Sahte Kabadayı oyuncuları kimler? Sahte Kabadayı filmi konusu nedir? Sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Dizilerin yaz tatili yapması ile birlikte kanallar yerli ve yabancı filmleri seyircisi ile buluşturmaya devam ediyor. Star TV'de bu akşam Kemal Sunal'ın başrolünü aldığı Sahte Kabadayı adlı film var.

SAHTE KABADAYI OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği Sahte Kabadayı filminin oyuncuları şöyle;

Kemal Sunal Kemal

Kazım Kartal Muhtar

Suna Selen Şarkıcı

Mümtaz Ener Avukat Kamil

Yavuz Selekman Hamdi

Hasan Ceylan Dikiştutmaz Sabri

Yusuf Çağatay Sabri'nin Adamı

Hakkı Kıvanç Muhtar'ın Adamı Hayri

SAHTE KABADAYI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kemal,İzmit' babasından habersiz pişmaniye satmaktadır.Saf ve gözü fazla gözü açık olmayan Kemal aynı zamanda herkese kafa tutmaktadır.Babasının Muhtar tarafından öldürülmesi üzere babasının mirası bölünür.Babanın sağ kolu olan Avukat Kemal'e ulaşarak durumu anlatır ve onu İstanbul'a çağırır.Avukat sayesinde babasının mirasını geri almak için İstanbul'un en namlı kabadayılarının mekanlarını ziyaret eder ve nam salmaya başlar.Muhtar her seferinde Kemal'i tuzağa düşürmek ister.Planlar kurar mam Kemal her seferinde şapşallığı yüzünden her sefer planlarından kurtulmayı başarır ve en sonunda babasının intikamı alır.