Sahte içkiden ölüme 7 yıl ceza!

Kayseri'de sahte içkiden bir kişinin ölümüne neden olan sanığın cezası belli oldu.
19 Mart 2020 akşamı meydana gelen olayda Ş.H.Ş, bidon içinde 1.5 litre civarında sahte alkol ile arkadaşı O.U.'nun evine gitti. İkili ile O.U.'nun annesi Gönül U., metil alkolü birlikte içti. Gece rahatsızlanan Gönül U., yaşamını yitirirken, oğlu O.U. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan şüpheli Ş.H.Ş. hakkında "olası kasıtla öldürme" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçlarından dava açıldı.
5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mağdur müşteki O.U. ve sanık avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ş.H.Ş. ise duruşmaya katılmadı. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "olası kasıtla öldürme" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçlarından cezalandırılmasını istedi.
'BENDEN GİZLİ ANNEME DE İÇKİ VERMİŞ'
Mağdur O.U., arkadaşı sanık Ş.H.Ş.'nin "ucuz" diye nakliyeci birinden aldığını söylediği bidon içindeki el yapımı içki ile akşam evlerine geldiğini anlattı. İçmeye başladıklarını ve arkadaşına metil alkolden annesi maktul Gönül U.'ya vermemesini söylediğini öne süren O.U., şunları kaydetti:
"Bidon tamamen dolu değildi. Benden gizli anneme de içki vermiş. Geriye bir pet şişe kadar kaldı. Onu da 100 liralık borcuna karşılık bana verdi. Gece annem ile rahatsızlandık. Ambulans geldi, hastaneye gittik. Annem 2 gün yoğun bakımda kaldı, sonra hayatını kaybetti. Sanıktan şikayetçiyim."
MAHKEMEDEN HAPİS KARARI ÇIKTI
Sanık avukatı ise esasa ilişkin savunmasında, suçlamaları reddederek müvekkilinin beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Ş.H.Ş'ye "olası kasıtla öldürme" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçundan ise 2 yıl hapis cezası verdi.
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