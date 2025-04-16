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        Haberler Gündem Güncel Sahte çağrı merkez vurgunu: 71 gözaltı | Son dakika haberleri

        Sahte çağrı merkez vurgunu: 71 gözaltı

        Eskişehir merkezli 24 ilde kurdukları sahte çağrı merkezi üzerinden, çeşitli dijital yayın platformlarına ait üyeliklerin yenileneceğini belirterek 144 kişiyi 3,5 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 54'ü kadın 71 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 22:31 Güncelleme: 16.04.2025 - 22:31
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        Sahte çağrı merkez vurgunu: 71 gözaltı
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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, kurdukları sahte çağrı merkezleri üzerinden 0850 ve 0312’li numaralardan aradıkları kişileri çeşitli dijital yayın platformlarına ait üyeliklerin yenileneceğini, iptal edileceğini ya da iptal sürecinde vergi iadesi yapılacağını beyan ederek dolandırıcılık yapılığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Şüphelilerin, mağdurların ödeme yapmadıkları takdirde haklarında yasal işlem başlatılacağı yönünde baskı kurarak, şahsi kullanımlarındaki şirket hesaplarına para gönderilmesini sağladıkları belirlendi.

        Savcılık talimatıyla takip edilen 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir’in yanı sıra Ankara, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Antalya, Denizli, Hatay, Mersin, Adana, Konya, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Giresun, Ordu, Samsun, Kayseri, Balıkesir, Nevşehir ve Kütahya’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Şüphelilerin evlerine yapılan baskınlarda 54’ü kadın 71 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, silah, uyuşturucu madde, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

        Yapılan ilk incelemede şüphelilerin aynı yöntemle 114 kişiyi yaklaşık 3,5 milyon lira dolandırdığı, bu suçlardan 14 milyon lira değerinde taşınmaz elde ettikleri belirlendi. Şüphelilerin 100 milyon lira işlem hacmine sahip banka ve elektronik/kripto para hesaplarına bloke konuldu. Soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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