Yıllar önce O Ses Türkiye programıyla adını duyuran Şahin Kendirci, Müslüm filminde canlandırdığı Müslüm Gürses rolüyle hafızalara kazınmıştı. İbo Show yeni bölüm programına kız kardeşi Zeliha Kendircioğlu ile düet yapan Şahin Kendirci’nin hayatı gündeme geldi. Peki, Şahin Kendirci kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Şahin Kendirci’nin hayatı..

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Şahin Kendirci, aslen Şanlıurfa'lıdır. 5 kardeşi olan Kendirci'nin ikiz kardeşi de bulunuyor.

Çocuk yaşta katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında küçük yaşına rağmen etkileyici sesiyle tanındı. 2014 yılında katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasını kazandı.

Yarışmanın ardından Burak Aksak'ın yazıp yönettiği 'Bana Masal Anlatma' filminde tamirci çırağı rolünde hayat vermiştir. 2018 yılında gösterime giren Müslüm filminde 2013 yılında hayatını kaybeden arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses'in gençliğini canlandırdı.