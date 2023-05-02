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Şahin Irmak, Ertan Saban'dan özür diledi

Şahin Irmak, küfrettiği meslektaşı Ertan Saban'dan özür diledi. Irmak, "Bana yakışmadı" dedi

Giriş: 02.05.2023 - 15:03 | Güncelleme: ABONE OL
Şahin Irmak, Ertan Saban'dan özür diledi
Irmak, Saban'dan özür diledi
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HABERTURK.COM

Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrasında stadyumda yapılan toplu küfürlü tezahürata katılan Ertan Saban birçok kişinin tepkisini çekmişti

Ertan Saban
Ertan Saban

Ertan Saban, Galatasaray'a yönelik küfürlü tezahürata katıldığı için üzgün olduğunu belirtip Galatasaray camiasından özür dilemişti. Saban, üzüntüsünü ""Herkese merhaba. Galatasaray camiasını kırdığım, üzdüğüm için tüm samimiyetimle özür dilerim. Maç sonrası kutlamaların hararetiyle, taraftar hararetiyle söylenmiş cümleydi benimkisi. Gerçekten tüm samimiyetimle özür dilerim" sözleriyle dile getirmişti.

Ertan Saban'a ilk hamlede tepki gösterenler arasında meslektaşı Şahin Irmak da vardı. Irmak, Saban'a olan tepkisini küfürlü bir cümleyle dile getirmişti.

Şahin Irmak
Şahin Irmak

Şahin Irmak, yaptığı yanlıştan çabuk dönerek Ertan Saban'dan özür diledi. Irmak, "Dün kendime de yakıştıramadığım bir laf ettiğim için Ertan Saban'dan özür dilerim. Buradan özür dilerim, zira tenhada da edilen özrün bir kıymeti yoktur. Bu gerginlikten nemalanmaya çalışan sektördeki bazı kişileri de görmüş olduk. Dost yüzlü, dost gülücüklü...." dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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