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        Haberler Gündem Güncel Sahilde ölü köpek balığı bulundu | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da sahilde ölü köpek balığı bulundu

        Tekirdağ'da sahile 1.5 metre uzunluğunda ölü köpek balığı vurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 13:11 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:11
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        Sahilde ölü köpek balığı bulundu
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahilinde yürüyüş yapanlar, sahile vuran ölü köpek balığını görünce durumu yetkililere bildirdi.

        Bölgeye gelen Şarköy Belediyesi ekipleri, 1.5 metre uzunluğundaki köpek balığını inceledi.

        Pamuk cinsi olduğu belirlenen köpek balığı belediye ekiplerince bulunduğu yerden iş makinesiyle kaldırıldı.

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        #köpek balığı
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