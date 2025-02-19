Tekirdağ'da sahilde ölü köpek balığı bulundu
Tekirdağ'da sahile 1.5 metre uzunluğunda ölü köpek balığı vurdu
Giriş: 19.02.2025 - 13:11 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:11
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahilinde yürüyüş yapanlar, sahile vuran ölü köpek balığını görünce durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Şarköy Belediyesi ekipleri, 1.5 metre uzunluğundaki köpek balığını inceledi.
Pamuk cinsi olduğu belirlenen köpek balığı belediye ekiplerince bulunduğu yerden iş makinesiyle kaldırıldı.
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