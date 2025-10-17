Şahika Ercümen rekoru HT Spor'a anlattı: Gazze nefes alsın diye haykırmak istedik!

Dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkı için kırdığı yeni dünya rekorunun ardından duygularını HT Spor'a anlattı.

🇹🇷🇵🇸Dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkı için kırdığı yeni dünya rekorunun ardından duygularını HT Spor'a anlattı.



💬"Bundan 10 sene önce de dünya rekoru kırarken Gazze sorunuyla mücadele ediyorduk ve şu an tekrar bunlarla yüz yüzeyiz. Nefes alamamanın da…

"Bundan 10 sene önce de dünya rekoru kırarken Gazze sorunuyla mücadele ediyorduk ve şu an tekrar bunlarla yüz yüzeyiz. Nefes alamamanın da ne demek olduğunu bilen bir sporcu olarak tüm dünyaya bugün bir mesaj vermek istedik. O da bir barış mesajı olabilirdi. Dolayısıyla dünya rekorunun yanında 'Gazze nefes alsın' diye de haykırmak istedik. "