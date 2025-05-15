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        Haberler Spor Diğer Şahika Ercümen'den, Dominika'da 5 madalya - Diğer Haberleri

        Şahika Ercümen'den, Dominika'da 5 madalya

        Milli sporcu Şahika Ercümen, Dominika'da gerçekleştirilen Uluslararası Serbest Dalış Turnuvası'nda 3 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:25 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:25
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        Şahika Ercümen'den, Dominika'da 5 madalya
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        Uluslararası Serbest Dalış Turnuvası, 5-15 Mayıs tarihleri arasında Dominika Adası'nda düzenlendi. Turnuvada milli sporcu Şahika Ercümen önemli başarılar elde etti. Ercümen, sabit ağırlık, çift palet ve paletsiz ip destekli kategorilerinde birinci oldu.

        Çift palet kategorisinde 80 metre, paletsiz ip destekli kategoride 77 metre ve sabit ağırlık kategorisinde 77 metreyle şampiyonluk kazanan sporcu Şahika Ercümen, turnuva hakkında yaptığı açıklamada, "Bu sezon benim için büyük aksiliklerle başladı. Sağlığımla ilgili sorunlar oldu ve iki farklı operasyon geçirdim. Bu turnuvaya antrenman niteliğinde ve Dünya Şampiyonası için hazırlık gözüyle bakıyordum fakat buna rağmen çok iyi derecelerle dönüyorum. Fiziksel olarak kendimi hiç hazır hissetmediğim senenin ilk turnuvasından altın madalya ile dönmek, beni önümüzdeki yarışmalar için çok motive etti. Yarışmanın son günü fırtına çıktı ve neredeyse yarışma iptal oluyordu. Hava gerçekten çok kötüydü, deniz dalgalı ve akıntılıydı. Kötü hava koşullarına rağmen çok güzel bir dalış yaptık. Bu madalyayı Atamızın bizlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımıza ithafen alıyorum" diye konuştu.

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