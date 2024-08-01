Sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam için tahta kaşık temizliğinde kullanılacak 5 yöntem!

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE BAL MUMU KULLANARAK TEMİZLİK

Birkaç kaşık hindistan cevizi yağı ile bir parça balmumunu bir tavaya ya da tencereye koyup eritin. Eriyen karışımın üzerine birkaç damla limon suyu da ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra bu karışımı bir pamuk ya da sünger ile kaşıklarınıza sürün. Yağladığınız kaşıkları 15 dakika bu şekilde bekletin. Süre dolduktan sonra temiz suyla iyice durulayın ve kurulayın.