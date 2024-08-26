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        Sağlıklı beyin için 10 süper gıda

        Diyetisyen Beyza Tağraf, bilimsel olarak desteklenen ve günlük beslenmeye eklenmesi gereken süper gıdaları sıralayarak, bu besinlerin beyin sağlığını nasıl koruyabileceğini ve nörodejeneratif hastalıkların riskini nasıl azaltabileceğini açıkladı. İşte beyin sağlığına katkı sağlayan süper gıdalar...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 10:29 Güncelleme: 26.08.2024 - 10:30
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        • 1

          Beyin sağlığını korumak için günlük beslenmeye eklenmesi gereken süper gıdaları açıklayan Diyetisyen Beyza Tağraf, "Yaban mersininden somon balığına, cevizden zeytinyağına kadar birçok besin, beyin fonksiyonlarını destekleyebilir ve nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltabilir" dedi.

        • 2

          Diyetisyen Tağraf, beyin sağlığının yaşam boyu korunması gereken kritik bir alan olduğunu ve doğru beslenme ile beyin fonksiyonlarının desteklenebileceğini belirtti.

        • 3

          Tağraf, bilimsel olarak desteklenen ve günlük beslenmeye eklenmesi gereken süper gıdaları sıralayarak, bu besinlerin beyin sağlığını nasıl koruyabileceğini ve hastalık riskini nasıl azaltabileceğini açıkladı.

          İşte beyin sağlığına katkı sağlayan süper gıdalar:

        • 4

          1. Yaban mersini: Yüksekpolifenoliçeriği sayesinde yaban mersini, antioksidan kapasitesiyle beyin sağlığını koruma potansiyeline sahiptir. Özellikle hafıza ve öğrenme yeteneklerini iyileştirebilir ve Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatabilir.

        • 5

          2. Karadut: Karadut antosiyaninler bakımından zengin olup antioksidan özellikleriyle beyin hücrelerini koruyabilir ve bilişsel işlevleri destekleyebilir.

        • 6

          3. Ceviz: Omega-3 yağ asitleri, polifenoller ve vitamin E gibi besin öğeleri açısından zengin ceviz, beyin sağlığını korumak için önemli bir bileşendir. Bu besinlerin kombinasyonu, nörodejeneratif hastalıkların gelişimini önlemede etkili olabilir.

        • 7

          4. Somon: EPA ve DHA gibi omega-3 yağ asitleri bakımından zengin somon, beyin hücre zarı sağlığını korur ve sinir iletimini iyileştirir. Böylece bilişsel işlevlerin sürdürülmesine yardımcı olabilir ve Alzheimer gibi hastalıkların gelişimini azaltabilir.

        • 8

          5. Zeytinyağı: Zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri ve antioksidanlar bakımından zengindir. Anti-inflamatuar etkileri sayesinde beyin sağlığını destekler ve Alzheimer hastalığının oluşum riskini azaltabilir.

        • 9

          6. Hindistan cevizi yağı: Hindistan cevizi yağı, trigliseritler ve ketonlar açısından zengin olup beyin enerji kaynağı olarak işlev görür. Bu özelliği, bilişsel fonksiyonları artırabilir ve nörodejeneratif hastalıkların ilerlemesini yavaşlatabilir.

        • 10

          7. Zerdeçal ve karabiber: Zerdeçal, güçlü biranti-inflamatuar olan kurkuminiçerir. Beyin sağlığını korumada etkili olabilir ve nörodejeneratif hastalıkların gelişimini azaltabilir. Karabiber ise kurkuminin emilimini artırarak etkinliğini maksimize eder.

        • 11

          8. Yumurta: Yumurta, kolin açısından zengin bir kaynaktır ki bu da beyin sağlığı ve sinir hücresi iletimi için gereklidir. Bu nedenle hafıza ve öğrenme yeteneklerini destekleyebilir.

        • 12

          9. Ispanak: Ispanak, folat ve demir gibi besin öğeleri bakımından zengindir. Folat, beyin fonksiyonlarını destekleyebilirken demir, beyin sağlığı için kritik öneme sahiptir.

        • 13

          10. Lahana turşusu: Lahana turşusu, probiyotik bakteriler açısından zengin olup bağırsak sağlığı ile beyin sağlığı arasındaki bağlantı üzerinde olumlu etkiler sağlayabilir. Böylece bilişsel işlevlerin korunmasına katkıda bulunabilir.

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