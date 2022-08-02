Sağlıkçıların özlük hakları devreye giriyor

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek" dedi.

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