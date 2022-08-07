Sağlık çalışanının dizine makas sapladı!

İzmir'in Foça ilçesinde, denize atlayan B.K. polis tarafından çıkarılıp, hastaneye götürüldü. Alkollü olduğu belirtilen B.K., burada eline geçirdiği bir makasla acil tıp teknisyeni Kaan Kanat'ı dizinden yaraladı.
DHA'nın haberine göre, ekiplerin yakalayıp gözaltına aldığı B.K., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sağlık çalışanları olaya tepki gösterdi.
Foça'da B.K. isimli bir kişi saat 06.00 sıralarında denize atladı. Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
SERBEST BIRAKILDI
Alkollü olduğu öğrenilen B.K., polis ekiplerince denizden çıkarılıp, ambulansla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan B.K., eline geçirdiği makasla etrafındaki sağlık çalışanlarına saldırdı.
B.K. polis ekipleri tarafından acil servisten çıkarıldı. Bu sırada elindeki makası almaya çalışan acil tıp teknisyeni Kaan Kanat'ı dizinden yaraladı. Tedaviye alınan Kanat'ın dizine 10 dikiş atılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin gözaltına aldığı B.K., Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Olayın duyulmasının ardından Türk Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Barış Koçak, yaptığı yazılı açıklama ile saldırıyı kınadı.
'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
Açıklamada, "Sağlıkta şiddet kanunu çıkmasına rağmen, sağlık personeli özveriyle çalışırken şiddete maruz kalıyor. Biz çıkan kanunların esnetilmeden uygulanması, sağlıkta şiddette sıfır toleranslı alan uygulamasının bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. Hastane çalışanı arkadaşlarımız tarafından beyaz kod verilmiş olup, kişi gözaltına alındı. Sağlıkta şiddet olaylarında tutuklu yargılanmanın hayata geçirilmesini istiyoruz. Biz Türk Sağlık-Sen olarak yaralanan arkadaşımıza gerekli tüm hukuki desteği vererek, şahsın en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Sürecin takipçisi olacağız. Sağlıkta şiddet son bulana kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Sağlık çalışanlarına saldırı bitmiyor! Bu kez makas sapladılar ve... - Son dakika haberler/saglik-calisaninin-dizine-makas-sapladi-3483480
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