24 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Türk Obezite Cerrahisi Vakfı (TOCV) Başkanı Prof. Dr. Oktay Banlı, Sağlık Bakanlığı tarafından obezite cerrahisine ilişkin yapılacak her türlü çalışmaya destek vereceklerini bildirdi.
AA'nın haberine göre; Banlı, vakıf adına, dün bazı basın yayın organlarında Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin'in obezite cerrahisine yönelik değerlendirmelerinin yer aldığı haber üzerine yazılı açıklama yaptı.
Obezite cerrahisinde hekim bilgisi ve tecrübesinin çok önemli olduğuna ve yanlış uygulamaların hayati risk taşıdığına dikkati çeken Banlı, bu yönde yapılan açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Prof. Dr. Banlı, şunları kaydetti: "Sayın Tekin yaptığı açıklamada, ülkemizde obezite ameliyatlarının giderek arttığını ancak ameliyatların yeterli eğitimi ve deneyimi olmayan hekimler tarafından da zaman zaman yapılabildiğini ve obezite cerrahisi ile ilgili ortaya çıkan sorunları dile getirerek, çok önemli bir soruna parmak basmıştır. Bakanlığımızın sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar başlattığını biliyor ve yakından takip ediyoruz. Bu konuda Türk Obezite Cerrahisi Vakfı olarak her türlü desteğe hazırız.
Ülkemizde sayısı hızla artan ve gitgide gelişen obezite cerrahisinin bu konuda yeterli eğitimi olan cerrahlar tarafından yapılması ve ameliyata bağlı oluşabilecek komplikasyonların tedavilerinin yapılabileceği hastanelerde yapılması; hem ameliyata bağlı komplikasyonların önlenmesine hem de hasta kayıplarının çok azalmasına sebep olacaktır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması planlanan her türlü çalışmaya Türk Obezite Cerrahisi Vakfı olarak memnuniyetle destek vereceğimizi bildiririz."
OBEZİTE MÜCADELESİNDE VERİ TABANI ÖNERİSİ
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin, "Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamadaki Malpraktis İddiaların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu"na obeziteyle mücadeleye ilişkin rapor sunmuştu.
Raporda, obeziteyle mücadelede, obezite cerrahisi sayısındaki artış, doğru kayıt altına alınamama, korunma ve tedavinin disiplinize edilememesi gibi sorunlar yer almıştı.
Raporda, obezitede mücadele için ulusal obezite cerrahisi veri tabanı oluşturulması, tüm obez hastalar ve tedavi sonuçlarının kayıt altına alınması, insidans belirlenmesi, açılan obezite merkezlerinde hekimlerin ve merkezlerin performans değerlendirmesinin yapılması ve obezite merkezlerinin çok ciddi çalıştırılarak hastaların ameliyatsız zayıflamasının sağlanması, ameliyatsız tedavi yapan obezite merkezlerinin Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) geri ödeme sistemine esas teşkil etmesi önerilmişti.
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