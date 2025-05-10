Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS-2025/4 15 bin 342 personel alımı kadro ve branş dağılımı nasıl?
Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin tercih sonuçları araştırılıyor. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı terci başvurularının 2 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu. Başvurular 8 Mayıs'ta sona erince gözler Sağlık Bakanlığı tercih sonucuna çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS-2025/4 15 bin 342 personel alımı kadro ve branş dağılımı nasıl?
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Hemşire, diyetisyen, büro personeli, sağlık teknikeri, teknisyen, tıbbi sekreter kadrolarda alım yapacak olan Sağlık Bakanlığı, 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranı aracılığıyla gerçekleşti. Peki Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?
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SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemşire, diyetisyen, büro personeli, sağlık teknikeri, teknisyen, tıbbi sekreter kadrolarda alım yapacak olan Sağlık Bakanlığı, 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı tercihlerini ÖSYM'nin AİS ekranı aracılığıyla kabul etti. Sağlık Bakanlığı tercihleri 8 Mayıs tarihinde sona erdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak olan 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi.
KPSS 2025/4 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi kurumlardan bir açıklama gelmedi.
İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinin Kurban Bayramı öncesinde tamamlanması bekleniyor.
18 BİN PERSONEL ALIMI EYLÜL'DE
Sağlık Bakanlığı tarafından 19 bin personel alımının tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilecek. Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ilan eylül ayında yayımlanacak.
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KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında kadro ve branş dağılımı belli oldu.
15 bin 342 personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, alınacak sözleşmeli personelin 7 bin 597'si hemşire, bin 786'sı ilk ve acil sağlık teknikeri, bin 280'i ebe ve 963'ü röntgen sağlık teknikeri olacak.