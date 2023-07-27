Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları canlı yayında açıklanıyor!
Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme tercih işlemleri 16 - 22 Haziran tarihleri arasında yapılmıştı. Tercih işlemleri sonrasında gözler kura sonuçlarına çevrildi. Adaylar tarafından heyecan ile beklenen kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın ekranı...
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Sağlık Bakanlığı iller arası atama sonuçları gündemdeki yerini aldı. Personel Bilgi Sistemi (PBS) sayfası üzerinden alınan başvurular 22 Haziran tarihi itibarıyla tamamlanmıştı. Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın araştırmaları hız kazanırken konuyla ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları sorgulama sayfası...
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SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin atama kura tarihi Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı
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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 27.07.2023 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.
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SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sağlık Bakanlığı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden yayımlanan listelerle erişime açılacak.
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