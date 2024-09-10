SAĞLIK BAKANLIĞI 118. DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından 112. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi 4 Eylül saat 10:30’da gerçekleşti.

Kura sonucu yerleştirilenlerin işlemleri tamamlananların atamaları yapılmış olup, sonuçlar Sağlık Bakanlığı'nın yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden yayınlandı. Aşağıdaki ekrandan kura sonucu isim listelerini sorgulayabilirsiniz.

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Sağlık Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası sonucu Bakanlığımız birimlerine 11 bin 462'si pratisyen hekim ve bin 57'si uzman hekim olmak üzere toplam 12 bin 519 hekimin ataması yapılmıştır. Tebligat metni ve isim listeleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır. Değerli hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz."

SAĞLIK BAKANLIĞI 118. DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ