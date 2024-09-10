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        Haberler Bilgi Yaşam Sağlık Bakanlığı DHY kura sonuçları 2024: Sağlık Bakanlığı 118. Dönem Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü DHY kurası atama sonuçları

        Sağlık Bakanlığı DHY kura sonuçları 2024: Sağlık Bakanlığı 118. Dönem Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü DHY kurası atama sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

        Sağlık Bakanlığı tarafından 118.dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi yapıldı. 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası isim ve sonuç listesi erişime açıldı. 4 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen kura sonuçları canlı ve noter huzurunda gerçekleşti. Peki Sağlık Bakanlığı 118. Dönem Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü DHY kurası atama sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte Sağlık Bakanlığı DHY kura sonuçları detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 09:43 Güncelleme: 10.09.2024 - 09:44
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        • 1

          DHY kura çekimi sonuçları Sağlık Bakanlığı tarafından sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde yapılacak kura çekimi noter huzurunda tamamlandı. Sağlık Bakanlığı atama kurası sonuçları ve isim listesinin, kuranın tamamlanmasının ardından paylaşıldı. İşte detaylar

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI 118. DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI

          Sağlık Bakanlığı tarafından 112. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi 4 Eylül saat 10:30’da gerçekleşti.

          Kura sonucu yerleştirilenlerin işlemleri tamamlananların atamaları yapılmış olup, sonuçlar Sağlık Bakanlığı'nın yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden yayınlandı. Aşağıdaki ekrandan kura sonucu isim listelerini sorgulayabilirsiniz.

          DUYURU!

          Sağlık Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası sonucu Bakanlığımız birimlerine 11 bin 462'si pratisyen hekim ve bin 57'si uzman hekim olmak üzere toplam 12 bin 519 hekimin ataması yapılmıştır. Tebligat metni ve isim listeleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır. Değerli hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz."

          SAĞLIK BAKANLIĞI 118. DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN ATAMAYA ESAS BELGELER:

          1) Mal Bildirim Formu

          2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)

          3) Askerlik Durum Belgesi

          4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi

          5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlikyapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)

          6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş olduklarıbelgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edeceklerdir.

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