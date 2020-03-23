Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durum değerlendirmesini yaptığı canlı yayında duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 32 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK

Bakan Koca, sağlık personeli alımı ile ilgili, "Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. İnsan kaynağımız olarak kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2020 NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımının henüz ne zaman yapılacağı ile ilgili net bir bilgi paylaşılmadı. Bakanlıktan detaylı bilgi gelir gelmez haber sayfamızda yer alacaktır.