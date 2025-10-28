Habertürk
        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak üzere 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Alımlarda büyük bölüm uzman tabip kadrolarına ayrılırken; tabip, ebe, hemşire ve sağlık teknikeri gibi farklı branşlardan da personel alınacak. Peki, kadro dağılımı netleşti mi, başvurular ne zaman başlıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 17:04 Güncelleme: 28.10.2025 - 17:04
          Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı 2026 yılı içerisinde toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirecek. Kadroların önemli bir bölümünü uzman tabipler oluştururken, ayrıca 3.652 tabip ile farklı branşlarda sağlık çalışanı istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, sürece dair ayrıntılar…

          SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 26 BİN 673 KİŞİ ALINACAK

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

          KADRO DAĞILIMI BELLİ Mİ?

          Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.

          Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.

          BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Başvuru ve diğer detaylar henüz belli olmadı. Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına dair detayları paylaşması bekleniyor.

