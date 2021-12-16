Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru süreci kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte başlayacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kılavuzun bugün açıklanacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandığında aşağıdaki link üzerinden kontrol edilebilecek.

ÖSYM DUYURU SAYFASI

20 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30.000'i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapılmıştır. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi.

Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS PUANINA GÖRE, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli Personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir.

10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.